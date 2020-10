Mi sono preso qualche ora in più per riflettere sulla partita di Milano. Anche perchè ci voleva del tempo per assorbire gli orrori dell'incomprensibile arbitraggio di Giacomelli che hanno rischiato di rovinare la partita. E, ahinoi, in parte l'hanno rovinata. Sarebbe facile fare l'equazione elementare: hai giocato con la prima in classifica, l'hai fermata in casa, quindi...Ok, là dietro ne sono successe di poco confortanti, ma secondo me non per chissà quale limite dei singoli giocatori ma, essenzialmente, per due ragioni.Una delle cose, quest'ultima, che a Milano non ha funzionato bene. Però poi, la capacità di palleggio, le giocate, la sicurezza nei propri mezzi, anche, fanno ben sperare per il futuro.E qui, vogliamo farli i complimenti a Fonseca o no? Pedro è giocatore di un altro mondo. Un mondo in cui si è vinto tanto dominando la scena. Un aspetto, quest'ultimo che servirà nella ricerca della giusta mentalità e personalità. Elementi imprescindibili per centrare gli obiettivi, assieme a una società finalmente coerente e concentrata sulle prospettive del club.