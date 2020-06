Pedro in Italia, si può. L'attaccante spagnolo, 33 anni il prossimo 28 luglio, lascerà il Chelsea a fine stagione, quando gli scadrà il contratto. Con i Blues non ha trovato l'accordo per il rinnovo, ecco perché in queste settimane sta valutando tutte le proposte arrivate al suo agente. Tra queste c'è anche quella della Roma, a caccia di volti nuovi in attacco. L'ex giocatore del Barcellona è molto gradito a Fonseca, Petrachi si sta muovendo da tempo ma l'affare non è chiuso. Ecco perché.