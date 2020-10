. Non per lui eh, anzi, ma per il club, per la, per la cessione societaria, per lo stadio, per il rientro o meno di, per il, le, la panchina di... insomma, per tutto. Tranne che per lui.2 gol in 4 partite per chi è abituato a muoversi nell'ombra: neldi, per intenderci, c'è il suo zampino in tutte le finali vinte. Decisivo e vincente, ha portato la sua esperienza a servizio del club capitolino: una sola big chance fallita (dati kickest.it), che lo erge tra i migliori attaccanti delladavanti alla porta, secondo miglior marcatore giallorosso alle spalle di, e talismano, visto cheDestro e sinistro, indifferente: prima la palla intercettata e trasformata in gol con un bacio al palo contro l'Udinese, poi il mancino velenoso in area sull'appoggio di Pellegrini contro il Benevento. E via di esultanza, con le braccia larghe, per prendere il volo.In principio fu, poiRibery ha fatto inchinare San Siro ai suoi piedi contro il Milan, Ibra ha riconquistato lo stesso San Siro, pieno o vuoto che sia il Re... eh, il dio, col, è sempre lui.: arrivato a parametro zero dopo l'esperienza in Inghilterra, dove ha vinto, ancora, da protagonista, ha trovato nellae nellla squadra e il paese dove esprimersi ancora al meglio. Silenziosamente ha già conquistato tifosi e tecnico, così come Roma ha conquistato il 33enne spagnolo: "Sono qui da poco ma mi trovo già molto bene". E allora via, a correre, segnare e vincere, con le braccia larghe. In silenzio.