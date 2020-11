In sei partite di campionato con la Roma (500 minuti), Pedro ha già segnato più gol che in tutta la stagione scorsa con il Chelsea: 3 contro 2, scrive il Corriere della Sera. Un dato che dà ragione a Paulo Fonseca, che si è speso per portare in Serie A l’attaccante spagnolo che, con Barcellona, nazionale e Chelsea, ha vinto tutto quello che si poteva vincere. A 33 anni, compiuti a luglio, poteva essere un azzardo. La Roma, invece, ha puntato sull’esperienza e sull’unicità del nostro campionato, dove la differenza la fanno soprattutto i “grandi vecchi”.