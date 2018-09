Pedro, attaccante del Chelsea, ha parlato dell'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina dei blues e ha fatto un paragone importante tra l'ex allenatore del Napoli e Pep Guardiola: "La squadra è migliorata rispetto all'anno scorso, Sarri ha un'ottima idea su come pressare, attaccare e giocare. Vuole avere più giocatori tra le linee, creare occasioni e avere molto possesso palla. Questo è positivo. Con Sarri corriamo molto, ma è diverso perché pressiamo molto alti. Con Conte forse eragvamo più compatti, ma difendevamo sempre nella nostra metà campo. Questo significa che quando recuperavamo palla, avevamo poi tanta strada da fare per arrivare alla porta avversaria. Con Sarri, invece, quando recuperiamo palla siamo in una buona posizione per attaccare, molto vicini alla porta avversaria. Questa è la stessa idea che c'era al Barcellona con Guardiola: Sarri e Pep sono molto simili, le loro idee offensive sono le stesse".