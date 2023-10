Il gioiellino della Sampdoria di questa stagione 2023-2024 è senza ombra di dubbio Estanis Pedrola. L'esterno spagnolo, arrivato in prestito dal Barcellona, sta incantando a Genova e a breve scatterà l'obbligo di riscatto per il blucerchiato. I blaugrana, però, restano alla porta, Pedrola lo sa e cerca di mantenere i piedi per terra: "Sono i miei agenti ad occuparsi di queste cose, io mi limito a giocare a pallone. Ma sì, dopo dieci partite il riscatto è obbligatorio" ha detto a Radio Catalunya. "Sono un tifoso del Barcellona da sempre. Ero piccolo, sono cresciuto pazzo di Messi e se un giorno potessi tornare al Barcellona sarei contento. Ma ora sono concentrato sulla Sampdoria".



"Abbiamo tanto lavoro da fare perché non abbiamo avuto un buon inizio" prosegue Pedrola. "Il Barcellona mi segue? Ho parlato con Bojan, mi ha scritto quando mi sono infortunato per chiedermi come stavo. Ho risposto con un messaggio vocale e l’ho ringraziato. Mi ha anche detto che sarebbe venuto a trovarmi. Sono grato che al Barcellona apprezzino il mio lavoro e mi seguano"