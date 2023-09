L'oro dellaè Estanis: 20 anni, appena arrivato dal Barcellona, il gioiellino blucerchiato è partito forte ma sta stupendo tutti, addetti ai lavoro e tifosi. "Sono entrato in punta di piedi, era un ambiente nuovo, ma non ho trovato difficoltà. C’è un gruppo rinnovato, ho partecipato a questo processo di crescita.. Aggiungo che questa Samp non sempre ha ottenuto sin qui quel che avrebbe meritato, ma la strada è giusta" ha detto a La Gazzetta dello Sport., è qualcosa di affascinante e unico, una sfida da cogliere" prosegue lo spagnolo, prodotto della Cantera blaugrana. "Non era un’opportunità come tutte le altre. E poi parliamo di un club storico, che ha un passato importante anche a livello europeo. Posso imparare una lingua e una cultura nuova, era il momento giusto per svoltare".Quali sono i capisaldi di Pedrola? "Umiltà e rispetto sono i valori che mi hanno insegnato e che ho ritrovato qui. Come calciatore, invece, tiqui taca, gioco veloce, palla a terra e ciò mi ha facilitato alla Sampdoria.anche nella gestione della fase difensiva, nel Barcellona non era così sviluppata. E poi qui l’intensità degli allenamenti è pazzesca".A Genova si è subito ambientato, trovando alcuni amici: ", innanzitutto. Parliamo la stessa lingua: prezioso sin dal primo giorno. E poi Facundo, abbiamo giocato per anni insieme nelle giovanili dell’Espanyol. La pressione? Lei parla a uno che ha giocato nella catera del Barcellona, so bene cosa voglia dire indossare la maglia di un club importante. Supereremo questo ostacolo".Quali sono i suoi obiettivi? "Vogliamo ritornare là in fretta. Il club punta a farcela in due anni? Noi vogliamo provarci adesso, anche se la strada è complicata, ho visto squadre molto forti come Parma, Cremonese e Palermo. A livello personale? Ho vent’anni posso crescere ancora tanto. La difficoltà sarà mantenere questa reputazione. Come, Neymar è il più grande, mi sarebbe piaciuto se fosse rimasto al Barcellona. Seguo molto la Premier, oggi mi piacciono olto Mitoma del Brighton e Martinelli dell’Arsenal".Pedrola è arrivato al calcio per caso: "Avevo uno zio arbitro, ma i miei non erano interessati a questo mondo.I miei fratelli hanno seguito la mia squadra, uno gioca nell’Espanyol, l’alto in un college negli Stati Uniti".