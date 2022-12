Il grande Pelé è ancora ricoverato in ospedale e, con le sue condizioni di salute che sono ormai tornate stabili, O Rei si sta godendo insieme alla famiglia anche le partite finali di quati Mondiali di Qatar 2022.



E come testimoniato su instagram dalla figlia Keyla Nascimento la bandiera brasiliana, dal letto di ospedale ha tifato per Leo Messi nella sfida vinta ieri sera contro la Croazia: "Che bellezza" il commento postato sui social al gol del 3-0 di Alvarez dopo la giocata strepitosa in fascia della Pulce.