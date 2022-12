Arrivano buone notizie per Pelé, il Brasile e tutto il mondo del calcio. O'Rei è ricoverato da mercoledì 30 novembre all'ospedale Albert Einstein e nella giornata erano circolate news che ne declinavano il quadro clinico in peggioramento. Ora però a fugare i dubbi sulla sua salute è proprio lo staff dell'ospedale che ha diramato un comunicato ufficiale.



"Pelé è ancora in cura e il suo stato di salute rimane stabile. Ha avuto una buona risposta alle cure per le infezioni respiratorie e non è peggiorato nelle ultime 24 ore".