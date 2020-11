La morte diha sconvolto il mondo del calcio. Commosso il saluto di, che con El Pibe si è storicamente conteso il titolo di calciatore più forte della storia e via Instagram O Rei dedica uno struggente messaggio: "Tristi notizie oggi. Ho perso un caro amico, e il mondo ha perso una leggenda. C'è molto altro da dire, ma per ora possa Dio dare forza alla sua famiglia. Un giorno, spero, giocheremo a calcio insieme in cielo".