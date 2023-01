Il Presidente della FIFA, Gianni Infantino, è arrivato quest’oggi a Vila Belmiro per salutare per l’ultima volta Pelé. La salma di O’Rei, dopo aver lasciato l’ospedale Albert Einstein, è arrivata all’alba allo stadio del Santos, accolta da un gran numero di tifosi, pronti a dare l’ultimo omaggio ad uno dei più grandi calciatori della storia del calcio mondiale. La veglia si è aperta alle 14 – ore italiane – e si concluderà domani, alla stessa ora. Oltre al numero 1 della FIFA, sono presenti anche il presidente della Conmebol, Alejandro Dominguez, quello della Federcalcio brasiliana, Ednaldo Rodrigues ed il ministro brasiliano Gilmar Mendes. Fermato da alcuni membri della stampa brasiliana, Infantino ha lanciato una proposta per onorare la memoria di Pelé.



STADI INTITOLATI AD O’ REI - “Tutto il mondo, anche quello che non ha mai visto giocare Pelé, sa quello che ha rappresentato per il calcio, facendo innamorare tanta gente a questo sport. O' Rei è eterno. Oggi siamo qui con tristezza ma anche, provandoci, col sorriso perché lui ce ne ha regalati tanti. Come FIFA omaggeremo Pelé con un minuto di silenzio in tutte le partite. In seguito, chiederemo che tutti i paesi del mondo abbiano almeno uno stadio intitolato a Pelé, in modo tale che i bambini possano conoscere la sua importanza, la sua storia”.