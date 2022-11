I Mondiali sono storicamente un appuntamento da sfruttare per i giocatori meno conosciuti e per quelli più giovani per mettersi in mostra al grande pubblico internazionale. Spesso prestazioni super in queste gare sono valse interessamenti e trasferimenti in squadre blasonate. Dal 2006 la Fifa ha deciso di istituire un premio dedicato proprio agli Under 21 che si segnalano durante la rassegna iridata. Da Pelé a Mbappé, il premio Miglior giovane dei Mondiali è una certificazione di talento, anche se ci sono stati anche vincitori che hanno poi deluso le aspettative. Ecco la rassegna dei vincitori più memorabili.