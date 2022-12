sono ossessionato da questo video di Pelé che anticipa ogni singolo gesto tecnico del mondo pic.twitter.com/SZ0mqsajfj — Niccolò Scarpelli (@johnscarpelli5) December 4, 2022

. "Tutto quello che vedi fare a qualsiasi giocatore, lui l'ha fatto per primo" ha cinguettatoper salutare O Rei e nelle parole del bomber del Manchester City c'è una verità tanto semplice quanto spesso dimenticata dagli appassionati del futebol.Le finte a rientrare die Cristiano, i controlli stretti di, le rabone di, i sombreri di. E ancora le rovesciate, i pallonetti morbidi die i dribbling eleganti e potenti di, ma il mondo non poteva saperlo perché i mezzi di diffusione non erano sviluppati come lo sono ora. E allora il video che in queste ore circola sui social e mette a confronto le giocate del Re e quelle dei campioni di ieri e oggi strabilia e permette di avvicinarsi anche se solo di poco alla vera grandezza di