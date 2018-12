Neymar e Lionel Messi, Pelé ne ha per tutti. Lunga intervista concessa da O Rei a Folha de Sao Paulo, nella quale l'ex campione brasiliano critica duramente il connazionale del PSG: "E' difficile difendere Neymar per tutte le cose che fa oltre al calcio. Ho parlato con lui. Ha avuto molta sfortuna perché la nazionale non ha vinto il Mondiale. Sono stato due volte in Europa, abbiamo parlato e gli ho spiegato questo: 'Nel calcio Dio ti ha dato un dono, ma quello che hai fatto ha complicato tutto. Credo comunque che Neymar sia più giocatore di Mbappé, però in Europa tutti parlano di Kylian...".



MESSI - Non manca una frecciata a Messi: "Per me, Maradona è stato uno dei migliori calciatori mai visti. Mi chiedete se era meglio di Messi? Lo era, molto meglio! Come anche Beckenbauer e Cruyff, giocatori eccellenti".



SALUTE - Pelé chiude parlando delle proprie condizioni: "Non sento più dolore, ma debolezza. Avevo delle gambe tanto belle, guarda come sono ora!".