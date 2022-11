Tornano a preoccupare le condizioni di Pelé. O Rei è stato ricoverato d'urgenza in un ospedale di San Paolo con l'aggravarsi della sua situazione, mentre si trova in lotta contro il cancro gonfiori in tutto il corpo, problemi cardiaci e confusione mentale i sintomi.



A riferirlo ESPN Brasile, che sostiene come si stia rivelando inefficace la chemioterapia a cui Pelé si sottopone per combattere il tumore.