Con la doppietta contro l'Udinese il fenomeno della Juve Cristiano Ronaldo ha messo la freccia superando Pelè nella classifica dei bomber di sempre nella storia del calcio: 758 gol, uno in più del brasiliano. O'Rei però ha sempre ribadito di essere lui il miglior marcatore all time, considerando anche le reti non ufficiali delle quali non vuole privarsi, come aggiornato anche nella bio nel profilo ufficiale di Instagram, dichiarando di aver segnato segnato 1283 gol con la definizione di "Leading Goal Scorer of All Time", miglior marcatore di tutti i tempi.