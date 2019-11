Pelé elegge Lionel Messi. O'Rey ha parlato del gioiello del Barcellona e di Cristiano Ronaldo e Neymar sulle pagine de La Gazzetta dello Sport: "Oggi ne abbiamo due o tre in tutto. Messi, Cristiano Ronaldo, direi Neymar, che però in Brasile non è ancora riuscito a diventare una grande figura. Mi auguro che al prossimo Mondiale sia in buone condizioni fisiche. La gente lo critica, persino io l’ho fatto qualche volta, ma ci si dimentica che lui è un prodotto del vivaio del Santos. Vogliamo sempre il meglio per lui e ne parlo spesso con suo padre. Tecnicamente è un giocatore eccellente. Messi? È un giocatore abile, dà assist, passaggi, segna, dribbla bene, fa delle giocate. Se fossimo in squadra insieme, gli avversari si dovrebbero preoccupare di due giocatori, non solo di uno. Oggi Messi è il giocatore più completo".