. Lo stadio del Santos ospita dalle 14 di oggi fino alle 15 di domani la salma di, deceduto dopo una lunga malattia il 29 dicembre, per l'ultimo saluto al leggendario campione., esposto nel feretro aperto al centro dello stadio. Tra i presenti anche il neo presidente brasiliano Lula e Gianni Infantino, numero uno della FIFA, che ha annunciato di voler far dedicare uno stadio a Pelé in ogni Paese del mondo. Toccanti le parole di, secondogenito di Pelé:Tutte le maggiori squadre brasiliane hanno inviato fiori, tra di essi ci sono anche quelli distella del Real Madrid.