Ivan Pelizzoli, ex portiere della Roma, ha parlato dei giovani portieri italiani per il futuro a La Gazzetta dello Sport: "Chi è il giovane portiere che apprezzo di più? Sicuramente Meret, sono curioso di vederlo in una big come il Napoli. Poi sicuramente Perin che a Genoa ha fatto delle cose straordinarie. Ma credo abbia sbagliato a scegliere la Juventus, con Szczesny rischia di non giocare quanto in altre squadre".