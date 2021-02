Grazianoda questa settimana è un nuovo giocatore del Parma. È arrivata la firma in settimana e D’Aversa lo ha convocato subito per la sfida contro il Bologna, persa oggi 2-0. Pellè è ancora alla ricerca della miglior condizione fisica ed è rimasto per tutto il tempo in panchina., che ha già scattato la prima foto nella loro nuova casa e nelle ultime ore ha condiviso un video del suo bollente allenamento. Aspettando il matrimonio, dopo la proposta a Dubai delle scorse settimane.