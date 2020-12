Il ritorno di Graziano Pellè in Italia sembra sempre più certo. Dopo cinque stagioni in Cina con la maglia dello Shandong Luneng, infatti, il centravanti salentino dovrebbe far rientro in Serie A nel mercato di gennaio. Nei giorni scorsi si era profilato un derby di mercato tra i nerazzurri e il Milan, ma i betting analyst di Snai sembrano non aver più dubbi: l’approdo alla corte di Conte per Pellè vede la quota in caduta libera: da 4,00 a 2,75. Una variazione che, come riporta Agipronews, apre a uno scenario di mercato con finale quasi scontato, considerando anche l’aumento in lavagna per la quota Milan, salita addirittura a 33,00. In Italia Pellè ha estimatori anche alla Fiorentina. Il futuro in viola del centravanti si gioca però a 6,00. Più staccate le ipotesi di un trasferimento negli Emirati Arabi (10,00) e MLS (15,00).