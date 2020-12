Che futuro per Graziano Pellé? Il suo contratto milionario contro lo Shandong Luneng terminerà in questa stagione e per l'attaccante italiano si sta prospettando un ritorno in Serie A. L'Inter di Conte? La Fiorentina di Prandelli? La Juventus? Tanti sono i discorsi e i rumors in ballo, ma la certezza è una sola.



La sua bellissima compagna, Viky Varga è già in Italia, in quel Salento patria proprio di Pellé e continua come sempre a deliziare i suoi follower con foto e video da urlo. Come sempre è in grandissima forma e noi ve la mostriamo nella nostra gallery. E come dice lei: 'Non dimenticate di stiracchiarvi'.