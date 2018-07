Intercettato dall'Ansa all'esterno di Villa Stuart dove ha svolto le visite mediche di inizio stagione per la Roma, il centrocampista centrale Lorenzo Pellegrini ha parlato del suo futuro confermando la volontà di rimanere in giallorosso: "Andare via? No, ho voglia di rimanere. So che sono stati presi tanti giocatori, come Pastore che farà la mezzala. Alla fine penso a me stesso e credo che se continuerò a migliorarmi tutti troveremo il nostro spazio".



SCUDETTO - "Lo scudetto? Dobbiamo lavorare tanto, abbiamo fatto acquisti noi ma anche le altre squadre, dobbiamo fare qualcosa di più. Il campionato è lungo, dobbiamo fare meglio dello scorso anno. Dobbiamo migliorarci sia io che la squadra".