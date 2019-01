Dal campo al mercato, parla di tutto il centrocampista della Roma Lorenzo Pellegrini nella lunga intervista concessa a Sky Sport: "Dobbiamo fare meglio del girone d'andata per arrivare tra le prime quattro".



ROMA-TORINO - "Loro vorranno vincere, sarà una bella partita. Allo stesso modo anche noi vorremmo vincere, più di loro, e proveremo a farlo in casa".



QUARTO POSTO A RISCHIO - "No, perché nonostante qualche difficoltà siamo ancora lì e ho fiducia nella mia squadra e nei miei compagni. Sarebbe assurdo non arrivare tra le prime quattro. Siamo contenti di aver superato gli ottavi di Coppa Italia".



TREQUARTISTA - "Sono a disposizione del mister e posso anche fare il mediano, come con l'Entella. Credo di potermi esprimere al meglio da trequartista, ma in questo momento per la mia squadra e i miei compagni farei anche il terzino. Da trequartista non devo pensare troppo ad aspetti tattici, mentre quando vengo impiegato da mediano devo fare da schermo davnti alla difesa. Ma va bene, mi abituerò anche a questo e sarò sempre a disposizione del mister". GRANDI CENTROCAMPISTI - "Mi ha colpito tantissimo Modric quando abbiamo affrontato il Real Madrid, sa sempre prima quello che succede".



PSG PER GIUGNO - "Sostituto di Rabiot? Non penso nulla, spengo la tv e mi vado ad allenare a Trigoria".



CAPITANO DELLA ROMA - "Già rappresentare la propria città è un onore grande e una grande responsabilità. E' normale che avere la fascia al braccio nella propria città è ancor più importante che averla da un'altra parte. Lavoro per continuare a crescere con la squadra e i miei compagni".



SEMIFINALE CHAMPIONS, VITTORIA IN COPPA ITALIA O PRIME QUATTRO - "Scelgo la semifinale di Champions, l'atmosfera e la gioia dei nostri tifosi nel vedere la Roma giocare quella partita è un'emozionee grande, provando ad arrivare anche in finale".