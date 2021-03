Problema in Nazionale per Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista della Roma ha rimediato una botta al ginocchio durante l’allenamento di ieri degli azzurri. Il centrocampista ha sostenuto regolarmente la rifinitura di questa mattina, ma sarà comunque in dubbio per la sfida di questa sera di Vilnius contro la Lituania mentre non sembra a rischio per la sfida di sabato tra Sassuolo e Roma.