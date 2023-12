Un inizio peggiore era difficile immaginarlo. Lorenzo Pellegrini sta vivendo la sua annata più brutta, in campo e fuori. Tra i fischi dei suoi tifosi e le voci messe in giro da Corona. Lo dicono i numeri, lo dicono soprattutto le prestazioni in campo. Comprese quelle con Fiorentina e Bologna. Con tanto di fischi dei tifosi. Solo un assist fin qui in campionato e tante panchine. La prossima potrebbe essere contro il Napoli domenica prossima. Finora sono 10 le partite giocate su 22 totali. Pochissime quelle sufficienti. Tanti invece gli infortuni, e non solo in questa stagione. Un rendimento che cozza decisamente col maxi stipendio da 6 milioni che il capitano percepisce e che pesa sul monte ingaggi.



MERCATO - Un crollo che sta facendo riflettere la Roma in vista dell'estate. A prescindere dalla permanenza di Mourinho che si aspettava molto di più da Pellegrini ora a rischio anche per l'Europeo. Verranno ascoltate offerte, qualora ci siano. Al momento visto lo stipendio alto solo l'Arabia Saudita pare interessata. Ma bisogna convincere Pellegrini che non sembra volersi allontanare dall'Europa.