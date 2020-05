Pellegrini e Mkhitaryan saranno la coppia su cui Fonseca vuole costruire la trequarti giallorossa, ma sono la seconda per numero di assist, come riporta la Gazzetta dello Sport: i due giallorossi perdono il derby contro la Lazio. In attesa del rientro di Zaniolo, la Roma punta su di loro, ma in questo caso fanno meglio in casa biancoceleste.



CLASSIFICA ASSIST - I due, insieme, hanno confezionato 11 assist: 3 per l'armeno e 8 per Pellegrini. Saranno loro la fantasia su cui farà affidamento Fonseca: peccato che, dall'altra parte del Tevere, i numeri sono ben diversi. I primi nella classifica degli assist sono Luis Alberto ed Immobile, che insieme hanno sfornato 19 assist vincenti.