Lorenzo Pellegrini ha parlato a margine dell'evento presso il Salone d'Onore del Coni dopo aver ricevuto il premio “Beppe Viola”. Tante le dichiarazioni anche in ottica mercato.



LA CLAUSOLA - “Avere una clausola non significa automaticamente cambiare ogni anno. Io comunque sul mercato ho le idee chiare e credo di averle e di averle sempre avute. Avere una clausola non significa che ogni anno si debba cambiare. In ogni caso, alla fine dell’anno ci incontreremo con chi di dovere per fare il punto della situazione, ma io sono tranquillo. Anzi, ancora dobbiamo raggiungere il terzo posto e ci concentriamo su questo”.

DI FRANCESCO - “Sicuramente Di Francesco è stato molto importante in questi tre anni di crescita che abbiamo fatto insieme. Sia io che lui possiamo fare molto meglio, siamo due persone ambiziose e cerchiamo sempre di migliorarci. Speriamo di farlo già dal prossimo anno”.



NAZIONALE - "La Nazionale è sempre una cosa stupenda per ogni calciatore. E’ normale che un giovane come me speri di poter far parte della Nazionale, ricominciamo questo percorso tutti insieme, cerchiamo di fare meglio per far tornare l’Italia dove merita di essere”.