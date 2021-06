Pellegrini non giocherà l'Europeo. Il centrocampista della Roma si è sottoposto ad alcuni esami che hanno evidenziato una lesione al flessore della coscia, infortunio che aveva già accusato nel derby. Il numero 7 giallorosso ha salutato così la Nazionale su Instagram, a un giorno dall'inizio di Euro2020 con la partita con la Turchia: "Purtroppo questo maledetto problema alla coscia non mi permetterà di giocare questo Europeo. L’amarezza in questo momento è molta…ma è proprio ora che bisogna stringersi ancora di più e fare il tifo per questo gruppo fantastico di uomini veri che di sicuro darà l’anima ogni partita dall’inizio alla fine. Io ci credo. Forza ragazzi, Forza Italia. Tutti insieme".