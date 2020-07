Ancora in bilico il futuro di Luca Pellegrini alla Juventus. Come riporta Ilbianconero.com, Mino Raiola ha fatto richieste chiare a Paratici. Se cessione dovrà essere, meglio che sia a titolo definitivo. Il calciatore, attualmente in prestito al Cagliari, sarebbe contropartita gradita dal Napoli in un eventuale affare Milik. Gli azzurri preferirebbero 40-45 milioni cash ma per ora nessuna delle pretendenti (oltre alla Juve ci sono anche Tottenham ed Atletico) ha messo sul tavolo quella cifra.