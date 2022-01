Sospiro di sollievo, ma non troppo. Questa mattina Lorenzo Pellegrini si è sottoposto ad esami dopo l'infortunio nel riscaldamento di ieri contro il Cagliari. Non ci sono lesioni, si è fermato in tempo, ma un’infiammazione alla cicatrice del vecchio infortunio che l'ha tenuto fuori per un mese: a scopo precauzionale quindi il capitano romanista salterà il Lecce in coppa Italia e l'Empoli in campionato. Previsto il rientro dopo la sosta.