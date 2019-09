Nella nuova Roma di Paulo Fonseca Lorenzo Pellegrini sta diventando, partita dopo partita, uno dei simboli. Per dedizione alla causa, ma soprattutto per la qualità con cui interpreta tutti i ruoli che occupa in campo: "Mi piace molto fare il trequartista perché posso fare quello che voglio, stando comunque dentro alcuni limiti tattici. Però anche il mediano, per come gioca Fonseca, mi piace. Fondamentalmente, voglio toccare tanto il pallone, è per questo che gioco a calcio. Oggi non esistono più ruoli predefiniti. La bellezza di un giocatore viene dal saper fare un po’ tutto”, ha dichiarato a Dazn.



Su di lui continua a spendere belle parole un idolo della tifoseria giallorossa come Francesco Totti: "Non ho mai parlato della 10 con lui. Per me è un amico: posso contare su Francesco nelle difficoltà, siamo molto schietti e questo ci aiuta ad avere un bel rapporto. Lui è una leggenda e quando crescevo era già Francesco Totti. Il 7 per me è importante, perché era di Bruno Conti. Se Totti viene da me tra cinque anni e mi dà in mano la 10? Non si rifiutano le proposte di Francesco”.



Su De Rossi: "Lo sento sempre. Ci manca tanto, glielo dico tutte le volte. Ha fatto una scelta da Daniele: mai banale, che gli fa onore".



Su Fonseca: "La pressione di Roma la vivo serenamente. Nella vita scelgo sempre quello che mi fa stare bene. Fonseca in questo aiuta: sa che per rendere al massimo, ci dobbiamo divertire. Lavoriamo tanto ma ci divertiamo sempre e quindi non facciamo fatica. Ci fa stare bene. È uno tranquillo, ma super determinato".