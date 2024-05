Pellegrini: "Passaggio di proprietà Inter? Speriamo bene. Ho fiducia in Marotta"

, presidente dello Scudetto dei record dell'del 1989, ha parlato all'ingresso del Castello Sforzesco, dove si svolge la festa del club nerazzurro per il 20esimo Scudetto: "Un pezzettino di questo Scudetto è anche mio, anche se avrebbe dovuto essere un 'pezzettone'. Ma lasciamo perdere, sono felice della seconda stella e dello Scudetto. Viva l'Inter".- "La compattezza, la capacità e la voglia di vincere. Che c'è sempre stata in ogni partita, anche ieri con la Lazio si capiva che non voleva perdere e voleva fare bella figura. L'Inter è questa".

- "Speriamo bene, cosa devo dire... L'Inter è l'Inter e quindi sicuramente saprà cavarsela anche in questa circostanza. Io ho fiducia in Beppe Marotta e nel management, che è una garanzia per l'Inter e i tifosi".- "Sicuramente sì, due squadre simili per grinta e volontà di vincere. Una squadra che mi ha ricordato l'Inter dello Scudetto dei record".- "Facile rispondere Lautaro Martinez, ma anche Nicolò Barella. Sono i miei preferiti, due grandi giocatori".

- "No, non ci penso perché abbiamo altri problemi da risolvere. L'importante è che nessuno venga venduto".