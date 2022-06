Quando Luca Pellegrini era nelle giovanili della Roma, il Reading si era presentato con diverse videocassette per dimostrare di aver studiato il giocatore nei minimi dettagli e provare a portarlo in Inghilterra. Tentativo fallito all'epoca, ma ora per il terzino della Juve potrebbero aprirsi le porte della Premier League: il Corriere dello Sport racconta che l'entourage del giocatore è in contatto con il West Ham, si sta cercando la quadra per l'ingaggio ma i colloqui vanno avanti.