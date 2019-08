Come riporta La Gazzetta dello Sport, Luca Pellegrini, neo acquisto per la fascia sinistra della Juventus, potrebbe cambiare casacca rimanendo pur sempre in bianconero. L’Udinese, infatti, ha chiesto informazioni circa il talento classe 1999. La società friulana è l’ultima in ordine di tempo ad essersi interessata al laterale italiano. In corsa vi sono già Cagliari, Sassuolo e SPAL. Le società vorrebbero cogliere l’occasione di acquisire Pellegrini in prestito, facendogli accumulare minuti ed esperienza, non inficiandone la crescita che, in una società come la Juve potrebbe essere rallentata dallo scarso utilizzo. Il rilancio di Alex Sandro e l'eventuale utilizzo di De Sciglio sulla corsia mancina, possono spingere il giovane, nativo di Roma, a cercare gloria, e soprattutto esperienza, altrove.