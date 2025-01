Pellegrini: "Roma casa mia, non scappo. Se torna Montella…"

Getty Images

alla Gazzetta dello Sport. Il capitano della Roma ha dichiarato: "Dopo il gol nel derby mi sento bene, anche se, le cose non stavano andando bene per tutti noi"., ha ridato a me, alla squadra e alla città quella serenità di cui avevamo bisogno. Abbiamo sempre avuto un bel rapporto, quello di chi non si dice troppe cose ma… Per esempio, la famosa chiacchierata prima della Lazio è durata in tutto due minuti. Poi ci siamo abbracciati. Era una cosa che sentivo: gli voglio bene, lo stimo come persona ancor prima che come allenatore. Qui ha rimesso a posto un po' tutte le cose. Poi è normale che si possano incontrare delle difficoltà, ma con lui ora ci sembra tutto più giusto".

. Per me non è così, la personalità è essere se stessi. La mia ultima esultanza era un gesto per dire che. Era solo questo. Al di là di ciò che si dice su di me e su altri miei compagni, chi ci conosce sa che veniamo a Trigoria per fare il bene della Roma: che sia giocare, andare in panchina, anche lavorare per ritrovare il sorriso e poi rigiocare.

. Ma va bene uguale, vado avanti lo stesso. Quando Ranieri è arrivatoÈ come quando torni in famiglia e capisci che qualcosa non va…".. Il calciatore dovrebbe sempre giocare con leggerezza, l'uomo non ci riesce. E avere un altro carattere mi avrebbe aiutato. Io non sono uno che riesce ad esternare ciò che è con tutti, quanto ci tiene a una cosa. Ma

Giocare, segnare, fare gol e ritrovarsi con se stessi e con la piazza a volte è stato complicato. Ma come ho detto,che dura tutta la settimana, non solo la domenica. Ecco, a volte forseCerco sempre di essere importante per i miei compagni, di aiutarli nelle difficoltà".

, sono uno obiettivo. Ci sta, si va avanti. Ma lui mi ha sempre fatto sentire dentro, rendendomi partecipe del progetto. Spalletti è un allenatore che ti migliora come giocatore e io sono contento di poterlo fare. Quando non giocavo mi ha detto di insistere, lavorare. E per me è importante farlo: allenarsi bene è un’opportunità, perché poi sai che quando il mister ti dà un’occasione puoi dimostrare di esserci. Cosa che è successa…".

Ma ogni volta che abbiamo modo di parlarci, lo facciamo sempre per un qualcosa riferito alla. Perché la Roma non è un club come gli altri: se ti compri la Roma, ti compri Roma tutta".Credo che davanti alle difficoltà uno si debba assumere le sue responsabilità. Ed è quello che il mister mi ha letto negli occhi prima del derby. Qui un momento normale diventa bello, uno bello diventa meraviglioso e uno negativo diventa un disastro. Roma è questa,vive di passione. E io questa passione qui me la vivo al cento per cento".

, non decido io. Al contrario di ciò che si è detto in passato…".