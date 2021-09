La sconfitta nel derby è un brutto colpo per tutti. Figuriamoci per un capitano romano e romanista che non ha potuto giocatore per colpa di una squalifica ingiusta. Lorenzo Pellegrini però potrebbe presto "consolarsi" con il rinnovo di contratto, annunciato da tempo e ormai prossimo all'ufficialità. Oggi pomeriggio è andato in scena un nuovo incontro tra l'agente Pocetta e Tiago Pinto per chiudere l'accordo e mettere nero su bianco. L'accordo è stato praticamente definito in ogni aspetta e si attende soltanto il ritorno in Italia di Dan e Ryan Friedkin - attualmente negli Stati Uniti - nei prossimi giorni per la firma.



CIFRE - Il suo nuovo contratto sarà da top player: sarà blindato fino al 2026 con un ingaggio da circa 4 milioni a stagione, meno solo di Abraham che è il calciatore più pagato della rosa. Sarà eliminata anche la clausola rescissoria da 30 milioni. L'incontro, non smentito da entrambe le parti, potrebbe essere l'ultimo di una lunga serie.