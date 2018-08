Manuel Pellegrini, il primo ad allenare Cristiano Ronaldo al Real Madrid nel 2009, si è soffermato sull’attaccante portoghese della Juventus. “Non solo ha il grande merito, come Messi, di essersi mantenuto ad altissimi livelli per tanti anni", spiega il tecnico del West Ham, nelle parole riportate da AS: "E’ un giocatore che finiva un allenamento di un’ora e mezza, e rimaneva a lavorare per un’altra mezz’ora. Un grande professionista, in quella stagione non ho avuto alcun problema con lui. Ci sono diversi giocatori dal grande curriculum che si permettono di mettere in discussione l’autorità del tecnico. Invece Cristiano è un esempio, fa tutto ciò che gli si chiede. Ho avuto un ottimo rapporto con lui, peccato per quell’infortunio che lo ha tenuto ai box tre mesi”.