Già 9 presenze in stagione, che fanno seguito alle 24 dell'anno scorso con la maglia del Cagliari. L'avventura di Luca Pellegrini in prestito al Genoa prosegue sui binari della continuità. La Juve lo sa e osserva con interesse: i bianconeri sono contenti del suo percorso e a gennaio non hanno intenzione di cercare una nuova destinazione sul mercato. L'obiettivo è continuare a far crescere il giocatore, in cui la Juve vede prospettive decisamente interessanti per il futuro.