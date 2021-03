"E' un problema di coraggio. Non abbiamo la mentalità per certe partite. Nel secondo tempo atteggiamento giusto". Parole e musica di Paulo Fonseca al termine della gara persa col Napoli. Non è d'accordo però Lorenzo Pellegrini. ​ “Non mi sento di dire che da parte mia e dei compagni non ci sia stato stato l’atteggiamento giusto – spiega il capitano a Roma TV – Analizzando il primo tempo ci siamo abbassati troppo e loro hanno avuto modo di mostrare le loro qualità. Nel secondo tempo siamo entrati in modo diverso e questo ha fatto la differenza. O meglio, abbiamo fatto un pochino meglio, ma non ha fatto la differenza”.