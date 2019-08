Dopo averlo acquistato dalla Roma nell'operazione che ha portatonella capitale, i bianconeri hanno deciso di cedere in prestito secco Luca. Al giovane classe 1999 si sono interessati diversi club di Serie A come Atalanta, Sassuolo, Spal e Udinese. Ma con ogni probabilità alla fine la spunterà il, dove il calciatore ha già giocato in prestito nella seconda parte della passata stagione.Tuttosport fa i nomi di Juan(classe 2000 del Barcellona),(Chelsea) e soprattutto Matteo Darmian. Sull'italiano del Manchester United c'è anche l'Inter in alternativa a Biraghi della Fiorentina, ma prima i nerazzurri devono trovare una sistemazione a. Altrimenti FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com