Luca Pellegrini torna alla Juve in attesa di capire dove giocherà la prossima stagione. Può restare in bianconero oppure partire a titolo definitivo con il Napoli interessato. Il terzino potrebbe rientrare nell'operazione Milik e intanto saluta il Cagliari ed i suoi tifosi sui social: "GRAZIE. Voglio iniziare così.. è stato un anno difficile, pieno di alti e bassi, sicuramente un anno speciale che tutti noi ricorderemo.. ci tengo a ringraziare tutte le persone con cui ho avuto il piacere di lavorare in questo anno e mezzo.. la gente di Cagliari e non per ultimi i tifosi..avrei voluto farlo in modo diverso per trasmettervi l’affetto che, da Gennaio 2019 avete sempre saputo darmi. Vi porto nel cuore. Un abbraccio Luca".