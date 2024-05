Pellegrini: 'Volevo Sanchez al Betis, ma lui ha scelto l'Inter. Ora però le cose sono cambiate'

, tecnico deldi Siviglia, ha parlato a La Tercera, affrontando il tema relativo al proprio futuro, che potrebbe intrecciarsi con quello del connazionale attaccante dell'Inter Alexis"La stagione finirà e avrò altri due anni di contratto. Spero di realizzarli", le parole dell'ex allenatore del Manchester City, che quest'anno ècon 13 vittorie, 13 pareggi e 8 sconfitte, quattro punti sopra il Villarreal che però ha una partita in più in ottica Conference League, e appena due punti in meno della Real Sociedad per il sesto posto che varrebbe l'Europa League.

- "Ho avuto colloqui con Alexis la scorsa stagione prima di andare all'Inter, abbiamo discusso qualcosa, ma lui preferiva andare all'Inter. Ora le cose sono cambiate. Stiamo finendo la stagione. È un giocatore che ha dimostrato nella sua carriera, e ce ne sono pochissimi giocatori a livello mondiale. Non lo dico solo da cileno che può giocare nel Manchester United, nell'Arsenal, nell'Inter e in tutte le squadre in cui ha giocato. Voleva giocare.". Ad ogni modo, i biancoverdi hanno in rosa giocatori di rilievo come Isco e Fekir, con i relativi ingaggi.

El Nino Maravilla, tornato all'Inter come attaccante di riserva,, molte delle quali a partita in corso. Le marcature sono equamente divise tra campionato (2) e Champions League, e(1 contro il Benfica, 2 contro il Salisburgo, 2 contro il Genoa)