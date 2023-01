Luca Pellegrini vuole tornare in Italia, più precisamente vuole andare alla Lazio. Ma l'Eintracht Francoforte non ha alcuna intenzione di lasciarlo prima del tempo. E la Juve? Per il momento sta con l'Eintracht, decidendo di tenere fede all'impegno preso dopo l'operazione Kostic. Ma il forcing del giocatore non molla e andrà avanti fino a quando sarà possibile: vincerà il braccio di ferro?