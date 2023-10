Sette match, quelli di campionato, a guardare i compagni dalla panchina, due, quelli di Champions League, a tifare dalla tribuna (non è stato inserito nella lista Uefa). Marco Pellegrino, arrivato in estate dal Platense per 3 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita,dietro alla coppia titolare Thiaw-Tomori e ai piani B Kjaer e Kalulu (il francese dovrebbe tornare a disposizione per la sfida contro la Juventus, in programma domenica 22 ottobre alle 20.45).Nulla di sorprendente,L'argentino classe 2002 è considerato dallo stesso Pioli un "giocatore attento, disciplinato e aggressivo" che "ha bisogno di tempo per capire delle cose, considerando anche il suo passato prevalentemente in una difesa a 3". Tradotto, arriverà il suo momento, ora deve solo pensare ad ambientarsi e ad allenarsi. Non a giocare, almeno con i rossoneri.in programma il 12 e il 17 ottobre al Monumental di Buenos Aires e al Nacional di Lima contro Paraguay e Perù. Se dovesse essere schierato il difensore con passaporto italiano non potrebbe essere più chiamato da Spalletti, che ha il suo nome sulla lista.Tornando al Milan, è presto per dire se Pellegrino sarà un nuovo Thiaw (l'anno scorso entrato con forza nelle rotazioni solo a partire da febbraio)non sarà mandato a giocare, resterà in rossonero per continuare il suo percorso. Per diventare presto un titolare, una risorsa per Pioli.