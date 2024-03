Pelligra: 'Sampdoria? Non c'è nulla, penso solo al Catania. Due nuovi innesti nel club, poste le basi per il futuro'

Stefano Auteri

Il risveglio della Catania sportiva dopo la vittoria contro il Rimini e l'approdo in finale di Coppa Italia di Serie C è stato estremamente dolce, ma a renderlo ancor più gustoso ci ha pensato il numero uno del club etneo, Ross (o meglio Rosario) Pelligra che ha deciso di prendere la parola e fare il punto sul suo progetto riguardante la Sicilia sportiva, e non solo. Una conferenza stampa attesa quella dell'imprenditore australiano che da poco è diventato proprietario in patria del Perth Glory, squadra di calcio militante nel massimo campionato, è membro del Consiglio di Amministrazione del fondo Racing City Group, ed ha in ballo diversi investimenti in Italia che esulano dall'ambito sportivo.



ASSETTO SOCIETARIO – Un comunicato del club aveva già annunciato alcune novità importanti, confermate oggi da Pelligra: “Vi annuncio che stiamo per inserire all'interno del CdA due nuovi membri perchè abbiamo bisogno che l'ambiente sia sempre competitivo e non vogliamo lasciare nulla di intentato. Non farò nomi ma posso anticiparvi che si tratta di persone dotate di grande esperienza e che non sono degli 'yes man' ma che possono farci crescere ulteriormente. Dante Scibilia? Non faccio nomi”



PROGETTO SPORTIVO – Nonostante la conquista della Coppa Italia e la possibilità concreta di approdare direttamente ai play off , la posizione in classifica in zona salvezza lascia a desiderare, ma Pelligra ha manifestato ottimismo: “Io non ho investito solamente in vista di questa stagione ma in ottica futura. Sicuramente ci sono stati risultati non sempre positivi, ma la vittoria ottenuta in semifinale in Coppa Italia contro il Rimini dimostra che possiamo fare grandi cose. Dopo lo scorso anno molti mi dicevano che quest'anno sarebbe stato complicato, ma non pensavo potesse esserlo realmente. Abbiamo posto le basi per il futuro, sono orgoglioso e fiducioso per ciò che avverrà da qui in avanti. Non sono un presidente che sbatte i pugni ed urla, sono principalmente attento all'aspetto psicologico per capire come far rendere al meglio chi lavora con me”



STRUTTURE– Un capitolo importante della conferenza stampa ha riguardato gli investimenti partendo dal centro sportivo in cui allenarsi: “Sicuramente tra qualche tempo effettueremo l'acquisto di un centro sportivo all'altezza del club ma per adesso bisogna aspettare. Stiamo facendo diverse valutazioni, Grella vorrebbe avere più campi da poter sfruttare per gli allenamenti, per ora guardiamo il bicchiere mezzo pieno e sfruttiamo ciò che abbiamo a disposizione”. All'interno di questo discorso rientra inevitabilmente Torre del Grifo, la casa del club prima del fallimento del 2022, che è stato messo all'asta senza però la presenza di alcuna offerta: “Torre del Grifo ci interessa ma rappresenta anche un'incognita visto che la struttura è stata costruita oltre dieci anni fa, è in uno stato di degrado e quindi ci sarebbero lavori da fare per renderla efficiente. Il fatto che non sia situato propriamente a Catania non è un punto a suo favore, non sono convinto di questo investimento perchè sarebbero necessari molto tempo e molto lavoro. Essendo un esperto del settore vi dico che sarebbe più facile e conveniente costruire un centro sportivo da zero. Come core business il Pelligra Group però si occupa di acquistare nel mondo strutture degradate e ristrutturarle dunque il mio board analizza i possibili investimenti e se si dovessero notare degli aspetti convenienti non esiteremo a muoverci”



SAMPDORIA – Nelle scorse settimane sono circolate alcune voci su un interesse del Gruppo Pelligra nei confronti del club ligure, prontamente smentite quest'oggi: “Non c'è stato nulla e non c'è nulla. Io penso solo ed esclusivamente al Catania”



INTERESSI EXTRACALCISTICI – Pelligra ha approfondito anche altri aspetti riguardanti investimenti in Sicilia e non solo: “Il complesso industriale di Termini Imerese è un affare che può interessarci, ci sono discussioni in atto, stiamo valutando con il mio team alcuni aspetti per mettere il punto esclamativo sugli altri affari. Ci tengo comunque a dire che sono investimenti che viaggiano parallelamente e che la nostra priorità riguarda comunque il calcio ed il Catania”



CASTELLINI – La superstar del Catania, così è stato definito il match winner di Coppa che potrebbe diventare a breve un uomo mercato: “la cosa più bella è vedere emergere un giovane come lui. Sono molto contento per quello che sta dimostrando e non vedo l'ora di vederlo fiorire ancora di più. Cederlo? Tutto dipende da quello che il Consiglio direttivo deciderà, noi vogliamo puntare su di lui ma anche comprare e fare crescere altri giovani come lui”



RACING CITY GROUP E PERTH GLORY- L'imprenditore australiano ha infine chiarito la sua posizione dopo gli investimenti in patria e nel Medio Oriente: “Siamo entrati in questo gruppo appena quattro settimane fa. Rimane comunque un investimento separato rispetto al Catania. Il club etneo non ha bisogno di investimenti da parte dei paesi Arabi, in ogni caso potremmo essere contenti come Gruppo Pelligra di dare vita ad una sinergia con il Medio Oriente grazie a investimenti riguardanti soprattutto i giovani, ma non concentrati sul Catania. Il Perth Glory avrà il suo board. Mark Bresciano avrà un ruolo importante così come è avvenuto nel momento dell'acquisto del club. Vincenzo Grella farà parte del Consiglio di Amministrazione, ma il suo pensiero sarà incentrato sul Catania. Sarebbe una bella idea quella di poter dare vita ad amichevoli con altri club internazionali L'importante è che tutto ciò non vada ad inficiare sulla preparazione della stagione dei rossazzurri”