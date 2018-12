. Quando nasceva il primo, ilsi cuciva la stella sul petto, Brunovinceva la classifica dei cannonieri con 19 gol, Gianniappendeva le scarpe al chiodo. Quando vedeva la luce il secondo, invece, latornava a vincere lo scudetto dopo 41 anni, laapriva all'ingaggio di un secondo straniero, lapuntava su, capocannoniere con 16 gol. Ora, però, a bucare i portieri, ci pensano loro: Sergioe Fabio, gli immortali del gol. Quelli che la carta d'identità non la devono mai rinnovare.- Capitano della Samp, col contratto in scadenza, Fabiova in gol da, cosa che non succedeva dal 2010, per un italiano: l'ultimo fu Totò. A volte gioca, a volte, altre ancoraogni tanto: mai lui, Fabio, c'è sempre.- E poi, Pellissier. Sergio Pellissier. Quello che, a 39 anni, si è riscoperto "personaggio" suo malgardo per aver accusato Ventura di aver abbandonato la nave, sulla quale il valdostano indica la rotta da quasi. Ieri la dolce magia che ha costretto l'al pareggio, il terzo gol in campionato, il secondo nelle ultime 4,. In Serie A fanno 110 gol, tutti in gialloblù; mentre sono 136 per Quagliarella, girovago del pallone. Gli immortali che non si scordano mai come si fa; le leggende che, quando lasceranno, tutti ricorderanno con un sorriso; i vecchietti che non lasciano, ma trascinano. E, quando riescono, rovesciano...@AngeTaglieri88