Vincenzo Millico alla fine è rimasto al Torino. Negli ultimi minuti della sessione estiva di calciomercato è saltata sia la trattativa per il suo prestito al Pisa che quella con il Chievo Verona. Il responsabile dell'area tecnica gialloblù, Sergio Pellissier, ha ora attaccato la società granata per il mancato arrivo dell'attaccante:



"Con Millico ci ho parlato io stesso verso le otto di ieri sera, era un affare alla portata, il Presidente aveva firmato il contratto e avevamo inviato il tutto via mail al Torino alle 21.30, però fino alle 21.58 non ci avevano rimandato niente e alla fine non c'era più tempo. Pur in tempi ridottissimi noi avevamo fatto tutto perfettamente, la trattativa è saltata per causa loro".