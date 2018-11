Sergio Pellissier torna ad attaccare Giampiero Ventura. Queste le parole dell'attaccante del Chievo a Radio Marte sull'ormai ex allenatore dei gialloblù: "Ventura? Se vieni qua sei che sei ultimo in classifica e sai che c’è da lottare fino alla fine, quello che mi ha dato fastidio è stato che tutti noi ci siamo messi sotto cercando di giocare il suo calcio, che è molto bello, con tutta la buona volontà, poi quando vedi che stai costruendo qualcosa decidi di andare via, questo mi ha fatto rabbia, perché è come se avessimo perso un mese".