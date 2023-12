Sergio Pellissier è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno dove ha commentato la stagione della Fiorentina. Queste le sue parole: "Italiano? Guardate Mourinho, gioca a calcio peggio dell'allenatore viola ma porta i risultati. Italiano, l'anno scorso ha fatto una cosa straordinaria con la Fiorentina. Due finali lo stesso anno, una cosa incredibile. Sarà aggressivo, burbero, orgoglioso, però in Italia se si vuole costruire qualcosa di importante bisogna partire da allenatori come lui. Non si può dire che ha fatto poco a Firenze, basta vedere la squadra che ha e quello che ha ottenuto in tre anni. L'attacco? Se la Fiorentina crea così tanto, il merito è anche degli attaccanti. In questo momento serve trovare un attaccante che faccia da gol, un Giroud della situazione. Nzola mi piace tantissimo, ma non ti fa una stagione da doppia cifra. Solo questo manca alla Fiorentina."